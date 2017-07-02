Світлану Пермякову могли притягнути до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх
Пермякова розкрила таємниці свого непростого особистого життя.
Героїнею останнього випуску програми Лєри Кудрявцевої «Секрет на мільйон» стала зірка «Інтернів» Світлана Пермякова. Вона розкрила таємниці свого непростого особистого життя і зізналася, що її могли б притягнути до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх, пише uznayvse. Справа в тому, що коли вона познайомилася з батьком своєї дочки Варвари - Максимом Скрябіним, їй було 36, а йому ще не було і 18. Однак, за словами Світлани, в Максимові її привернув не його юний вік, а навпаки, поведінка дорослого, серйозного чоловіка. Більше того, жити разом вони почали тоді, коли Скрябін став повнолітнім.
Світлана дуже хотіла дітей, і вони старанно працювали в цьому напрямку, але бажана вагітність не наступала.
- Ти завагітніла сама, чи це було ЕКО? - запитала Лера. - Нам допомогли, - зізналася Світлана. Незабаром народилася Варя, і першим, хто взяв на руки дитину, був Максим. Він був присутній на пологах, але оскільки Світлані робили кесарів розтин, Максим стояв не в палаті, а за склом. Після народження дочки інтимні стосунки Світлани Пермякової та Максима Скрябіна зійшли нанівець. Зараз вони разом виховують доньку, підтримують дружні стосунки, але у кожного з них свою особисте життя.