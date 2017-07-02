Вдова Олега Яковлєва з "Иванушек" обурена повідомленнями ЗМІ

Громадянська дружина Олега Яковлєва, який помер 29 червня, пообіцяла судитися з тими, хто поширює чутки про те, що артист був хворий на СНІД. Нагадаємо, згідно з інформацією, що з'явилася в ЗМІ, колишній учасник «Иванушек» помер через набряк легенів, викликаний цирозом печінки. У той же час у деяких виданнях з'явилися відомості про те, що Яковлєв хворів на СНІД, і саме це нібито призвело до того, що медики не змогли йому допомогти. «Вони навіть писали, що я наклала на себе руки. Жахливі чутки», - зазначає Олександра Куцевол, яка підкреслила, що такі повідомлення знаходяться «за межею».

Нагадаємо, Куцевол повідомила, що хоче зробити те, що не встиг Яковлєв - випустити диск його пісень. Крім того, жінка планує написати книгу про відносини з артистом.