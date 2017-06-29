Лікарі борються за життя екс-соліста "Іванушки"

За інформацією ЗМІ, колишній соліст популярного колективу «Иванушки International» Олег Яковлєв потрапив до лікарні. Як повідомляється, музикант був госпіталізований кілька днів тому. За даними співробітників клініки, де знаходиться артист, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі борються за життя співака, оцінюючи його стан, як вкрай важкий.

Рідні артиста ніяк не коментують інформацію про його стан. Як повідомляє «Старх», колега артиста Кирило Андрєєв був здивований, дізнавшись про госпіталізацію знайомого і зазначив, що перший раз про це чує. Представники Яковлєва на зв'язок з журналістами поки не виходять. Пізніше його передбачувана обраниця Олександра Куцевол розповіла, що сталося.

«В Олега двостороннє запалення легенів. Більше я нічого не знаю, не в курсі подій до кінця», - зазначила жінка.

Судячи з усього, Яковлєв відчував деякі проблеми зі здоров'ям, однак нічого не повідомляв про них відданим шанувальникам.

Поки невідомо, що спровокувало погіршення стану Олега. Буквально кілька днів тому артист був сповнений сил і енергії і активно спілкувався з шанувальниками.

У цьому місяці відбулася прем'єра пісні Яковлєва «Джинси», яку з нетерпінням чекали його прихильники. Фанати захоплюються новим треком зірки і чекають, коли радіостанції будуть крутити композицію.

Нагадаємо, Олег Яковлєв став солістом групи «Іванушки International» в 1997 році, замінивши загиблого Ігоря Соріна. Після появи Яковлєва колектив записав пісню «Тополиний пух», яка довго очолювала музичні чарти. У 2013 році Яковлєв пішов з тріо, вирішивши почати сольну кар'єру.

Як стверджував Олег, він не пошкодував про те, що пішов з популярної ггрупи. «Я вперше у своєму житті відчув себе такою величиною. Я перестав ділити життя на три частини. Це так здорово і цікаво! У мене очі горять», - зізнався знаменитість.

За деякими даними, Яковлєв живе з Олександрою Куцевол, яка була його фанаткою з 11 років. Однак останнім часом Олег нічого не говорить про відносини з жінкою. Сама Олександра активно просуває творчість Яковлєва в соціальних мережах, рекламуючи його нові пісні.