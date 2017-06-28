Джигурда і Анісіна святкують отримання багатомільйонного спадку

Шанувальники зіркової пари добре пам'ятають скандальну історію зі спадщиною, яка сталася кілька місяців тому. Після смерті подруги актора і фігуристки - Людмили Браташ - у жінки залишилося три квартири в столиці: на Рубльовському шосе, Кутузовському проспекті і в Строгіно, квартира у Франції і рахунки в банках. За словами знаменитостей, покійна заповіла всі статки їм. Вони розраховували отримати спадок уже в кінці червня. Людмила була хрещеною дітей зіркових обранців і завжди мріяла, щоб їх життя склалося благополучно.

Правда, рідна сестра бізнес-леді Світлана Романова заявила, що заповіт, який виявився на руках актора, недійсний, і підпис родички підроблений. Жінка навіть подала позов, бажаючи стати володаркою багатомільйонного спадку і довести нечесність Джигурди.

Микита Джигурда поділився з небайдужими подробицями минулого судового засідання. Він повідомив, що рішення винесено, і подружжя все-таки отримають багатства, залишені подругою.

«Кунцевський суд відхилив позов Світлани Романової про те, що я нібито підробив заповіт, труїв Людмилу, вкрав у неї гроші, згвалтував куму! Таким чином, заповіт Люсі Браташ визнано справжнім! Можете привітати нас з перемогою! Романовій Світлані світить кримінальна стаття за наклеп і брехню на адресу нашої сім'ї!»

Варто відзначити, що Джигурда також закликав недоброзичливців і засоби масової інформації принести вибачення за заяви, що порочать його честь. Він підкреслив, що не має наміру продовжувати конфлікт і готовий примиритися з авторами негативних коментарів. Анісіна підтримала коханого і теж висловилася з цього приводу.

«Сьогодні пройшов суд за заповітом Людмили Браташ. Позов Романової до нашої сім'ї відхилений. Звинувачення Романової в тому, що заповіт підроблений, Джигурда - насильник, визнані недійсними! Як я говорила раніше, ми перемогли!»- написала в мікроблозі спортсменка.

Світлана Романова поки ніяких коментарів з цього приводу не давала. Нагадаємо, що до цього родичка померлої обіцяла боротися за спадок до кінця. Вона стверджувала, що заповіт сестри не має ніякої юридичної сили і вся історія заздалегідь спланована Микитою.

Сам артист раніше звинувачував жінку в зворотному. Знаменитість вважав, що саме вона разом з водієм покійної намагалися вбити Браташ, незаконно тримали її в лікарні і давали заборонені препарати, які погіршують стан.