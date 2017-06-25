Анфіса Чехова прокоментувала своє розлучення

Після того як Анфіса Чехова з маленьким сином Соломоном полетіла відпочивати до Італії, а на її сторінці в соціальній мережі Інстаграм стали з'являтися фотографії з м'язистим красенем, по мережі поповзли чутки, що вона розлучилася зі своїм чоловіком Гурамом Баблішвілі . Спочатку Анфіса ігнорувала цю інформацію, але коли шанувальники почали вже буквально атакувати її питаннями про сімейний статус, Чехова вирішила розставити всі крапки над «I» і під черговим знімком з незнайомцем написала: Анфіса Чехова з сином «Соліком і мій кращий друг Едік. Ми дружимо вже років 15, і здається все один про одного знаємо. А деякі тут розвели вже мене з чоловіком, і видали заміж за Едіка! Дорогі друзі, іноді між чоловіком і жінкою трапляється дружба! Це теж один з варіантів любові, тільки любов душі. У дядька Едіка з Соліком теж склалася дружба. І припиніть мене на всіх одружувати!»

Нагадаємо, 39-річна Анфіса Чехова та Гурам Баблішвілі почали зустрічатися в 2009 році, через три роки 31 травня у закоханих народився син Соломон. І лише в середині червня 2015 року вони узаконили свої стосунки.