Ксенію Собчак обізвали «смердючкою в дизайнерському шматті»
Російський шоумен Рустам Солнцев розкритикував відому телеведучу Ксенію Собчак.
Російський шоумен Рустам Солнцев дозволив собі розкритикувати головного редактора глянцевого журналу за її жарти про Ольгу Бузову та інших зірок «Дому-2». На думку екс-учасника телебудівництва, знаменитості варто було б з повагою ставитися до тих, з ким вона ще кілька років тому ділила один знімальний майданчик.
На цьому тижні Інтернет підірвало скандальне відео Ксенії Собчак, в якому вона, розмовляючи з журналістом Антоном Красовським, обговорює персон з шоу «Дом-2»: ведучу проекту Ольгу Бузову і колишнього учасника Рустама Солнцева. На адресу останнього друг Собчак дозволив собі кілька нецензурних висловів, які Солнцев не зміг залишити без відповіді, звернувшись до Красовського через ЗМІ. Але і на поведінку Ксенії, колишньої ведучої «Дому-2» Рустам теж не зміг закрити очі. В рамках своєї рубрики «МамаДорогая», яку Сонце активно веде в «Інстаграме» шоумен записав ролик, в якому висловився з приводу ситуації, що склалася.
«Ксюша, дорога, кохана, всі десять років я дивився на тебе з захопленням, - почав Рустам. - Я ловив кожне твоє слово, і мені здавалося, що ти - та людина, яка нас кудись поведе, дасть нам правильні заповіді, але ось все, нарешті, стало на свої місця ...
Ти десь між Довжанським, Вєнцем і Настею Самбурською в своїх нескінченних дизайнерських шмотках. Скажи мені, будь ласка, це те, до чого ми йшли? Це дійсно те, про що ти мріяла? Це той рівень, якого ти досягла і вище не стрибнеш? Ксюш, це не те, ось клянусь тобі, що щось не те... Всі ці шмотки, сукні, спідниці, а між ними - глузування в своєму «Інстаграме» незрозуміло з ким над невинною Бузовою і трохи наді мною. Ксюш, треба в собі щось змінювати ... Я люблю тебе, будь ласка, повернися, ти нам всім дуже потрібна. Обожнюю тебе!"
За кадром Рустам продовжив свою думку, розмірковуючи про те, що зоряний статус Ксенії не дозволяє їй принижувати людей, з якими вона колись дружила.
«Мені навіть не за себе прикро, а за Олю, - говорить шоумен. - Вона ні одній людині на землі не зробила погано, слова поганого нікому не сказала, але кожен, і навіть Ксенія, намагається виїхати наній, стьобуться її, ображають ... Навіщо? Ксенія взагалі повинна бути вище всього цього, адже, здавалося б, вийшла заміж, народила і повинна заспокоїтись. Але ж ні - вона то до опозиціонерів норовить приєднатися, то гидоту про когось ляпне. Ксюш, може, вгамуєшся вже?»