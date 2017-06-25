Ксенію Собчак обізвали «смердючкою в ​​дизайнерському шматті»

Російський шоумен Рустам Солнцев дозволив собі розкритикувати головного редактора глянцевого журналу за її жарти про Ольгу Бузову та інших зірок «Дому-2». На думку екс-учасника телебудівництва, знаменитості варто було б з повагою ставитися до тих, з ким вона ще кілька років тому ділила один знімальний майданчик.

На цьому тижні Інтернет підірвало скандальне відео Ксенії Собчак, в якому вона, розмовляючи з журналістом Антоном Красовським, обговорює персон з шоу «Дом-2»: ведучу проекту Ольгу Бузову і колишнього учасника Рустама Солнцева. На адресу останнього друг Собчак дозволив собі кілька нецензурних висловів, які Солнцев не зміг залишити без відповіді, звернувшись до Красовського через ЗМІ. Але і на поведінку Ксенії, колишньої ведучої «Дому-2» Рустам теж не зміг закрити очі. В рамках своєї рубрики «МамаДорогая», яку Сонце активно веде в «Інстаграме» шоумен записав ролик, в якому висловився з приводу ситуації, що склалася.

«Ксюша, дорога, кохана, всі десять років я дивився на тебе з захопленням, - почав Рустам. - Я ловив кожне твоє слово, і мені здавалося, що ти - та людина, яка нас кудись поведе, дасть нам правильні заповіді, але ось все, нарешті, стало на свої місця ...

Ти десь між Довжанським, Вєнцем і Настею Самбурською в своїх нескінченних дизайнерських шмотках. Скажи мені, будь ласка, це те, до чого ми йшли? Це дійсно те, про що ти мріяла? Це той рівень, якого ти досягла і вище не стрибнеш? Ксюш, це не те, ось клянусь тобі, що щось не те... Всі ці шмотки, сукні, спідниці, а між ними - глузування в своєму «Інстаграме» незрозуміло з ким над невинною Бузовою і трохи наді мною. Ксюш, треба в собі щось змінювати ... Я люблю тебе, будь ласка, повернися, ти нам всім дуже потрібна. Обожнюю тебе!"

За кадром Рустам продовжив свою думку, розмірковуючи про те, що зоряний статус Ксенії не дозволяє їй принижувати людей, з якими вона колись дружила.

«Мені навіть не за себе прикро, а за Олю, - говорить шоумен. - Вона ні одній людині на землі не зробила погано, слова поганого нікому не сказала, але кожен, і навіть Ксенія, намагається виїхати наній, стьобуться її, ображають ... Навіщо? Ксенія взагалі повинна бути вище всього цього, адже, здавалося б, вийшла заміж, народила і повинна заспокоїтись. Але ж ні - вона то до опозиціонерів норовить приєднатися, то гидоту про когось ляпне. Ксюш, може, вгамуєшся вже?»