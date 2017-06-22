Продаж власного бренду текіли для Джорджа Клуні склав $ 1 млрд

У голлівудського актора Джорджа Клуні, який нещодавно став батьком близнюків, знову є привід для святкування. Преміальний американський бренд текіли Casamigos, одним із засновників якого був Клуні, куплений британським алкогольним гігантом Diageo за 1 млрд доларів.

Угода з Diageo була підписана всього через кілька тижнів після того, як дружина актора Амаль Клуні народила двійню - дівчинку і хлопчика.

Джордж Клуні заснував компанію Casamigos в 2013 році разом зі своїми друзями Ранде Гербером і Майком Мелдманом.

За їх словами, бренд Casamigos (в перекладі з іспанської - "будинок друзів") народився після нічних дружніх посиденьок з текілою.