Джордж Клуні витратив на пологи дружини цілий статок

Джордж і Амаль Клуні досі отримують подарунки і привітання від близьких і колег по цеху. Радісна подія обійшлося закоханим в кругленьку суму, а малюків приймав акушер королівської сім'ї.

Елла і Олександр Клуні з'явилися на світ шостого червня і вже через дві години після знаменної події були представлені батькам батька Джорджа. Оскільки народжувала місіс Клуні в Лондоні, а її свекор зі свекрухою живуть у Кентуккі, знайомство відбулося по відеозв'язку.

«Очі новоспеченого татуся так сильно блищали, що я подумав, а чи не п'яний він, діти чорняві, красиві, як їх мама, хоча бідному хлопчикові, здається, дістався ніс мого сина. Незадовго до пологів Амаль сказала нам, що стала розміром з будинок. У її випадку це був маленький гарненький будиночок, таку красуню і супержінку нічим не зіпсуєш», - розповів телеведучий Нік Клуні.

Старший Клуні обійшов похвалою знаменитого сина - швидше за все, в помсту за те, що Джордж стільки років погрожував залишити батьків без онуків. А ось друзі 56-річного актора вважають, що колишній невиправний холостяк стане зразковим батьком. «Двійнята зададуть їм жару, - каже багатодітний татусь Метт Деймон. - Якщо заплаче один, обов'язково прокинеться інший. Але Джордж завжди мало спав через своїх гульби, так що він впорається».

За словами друзів, спочатку Джордж був наляканий звісткою, що вони з Амаль чекають двійню. Але до кінця першого триместру вагітності вже розмовляв з животом дружини, вибирав майбутнім дітям імена і зізнавався в інтерв'ю, що з нетерпінням чекає початку «пригоди».

«Ти краще вгамуйся і постарайся відіспатися на рік вперед», - радив приятелеві Дензел Вашингтон, батько двійнят. Відсипатися Джордж і Амаль поїхали в свій англійський маєток біля села Соннінг-на-Темзі в Беркширі. Джордж купив особняк XVII століття після весілля за 14 мільйонів доларів і витратив ще купу грошей, оновлюючи дещо застарілі за три з гаком століття комунікації. На вибір сімейного гнізда повпливала і близькість хорошого ресторану.

Актор неодноразово визнавав, що при всіх численних достоїнствах Амаль зовсім не вміє готувати. Оскільки про наявність в окрузі молочної кухні він тоді не замислювався, Елла з Олександром можуть відразу перейти від грудного вигодовування до стейків.

Подружжя приступили до оформлення дитячої тільки після того, як термін вагітності перевалив за шість місяців, щоб не наврочити. Ліжечка та інші меблі доставили в Соннінг-на-Темзі з паризького дитячого бутика Baudou. В останні тижні Джордж постійно був поруч з дружиною.

Його грізна дружина теж зробила паузу у блискучій юридичній кар'єрі. «Вона обіцяла Джорджу не перевтомлюватися», - розповіли знайомі пари. Актор все рідше з'являвся на людях, але час від часу повідомляв, що кохана прекрасно справляється з вагітністю, а його завдання зводиться до того, щоб вчасно забезпечувати її чаєм і бутербродами.

«Коли йому сказали, що двійнята часто з'являються на світ передчасно, він скасував всі поїздки», - розповіли джерела в колі сім'ї.

Пологову палату для Амаль орендували в лондонському госпіталі Челсі і Вестмінстера. У комплект вартістю 11 тисяч доларів на добу входять спальне місце для батька, широкоекранний телевізор, швидкісний інтернет і особиста акушерка. Передбачено особливе меню, де завжди в наявності такі необхідні породіллям речі, як копчений лосось і шампанське по 130 доларів за пляшку. Джордж Клуні з радістю найняв би для дружини всю команду лікарів, які приймали другі пологи герцогині Кембриджської. Але йому довелося задовольнитися одним з двох гінекологів і медсестрою.

Відразу після народження близнюків прес-агент актора повідомив всьому світу, що мати і діти в порядку, а Джорджу дали заспокійливе. Брати в будинок цілодобову няню подружжя не планує, сподіваються обійтися своїми силами з невеликою допомогою тещі Клуні і нічної доглядальниці.

На декретну відпустку Амаль відвела всього півроку. «Вона повернеться до роботи, але вже не буде літати по всьому світу як раніше, - кажуть її друзі.

Джордж обладнав для дружини в маєтку відмінний сучасний кабінет.