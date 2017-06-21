Внучка Володимира Висоцького набирає популярність в Інтернеті

Спадкоємиця позашлюбної дочки легендарного барда виявилася в центрі уваги громадськості.

Нещодавно в ЗМІ з'явилися фотографії 18-річної Аріни Сахарової - внучки легендарного барда Володимира Висоцького. Її мати Анастасія - позашлюбна дочка знаменитого музиканта і артистки Театру на Таганці Тетяни Іваненко.

Раніше в бесіді з кореспондентом «СтарХіта» син Володимира Висоцького Аркадій заявив, що знає про існування Аріни. «Я прекрасно розумію, про кого ви говорите. Але особисто я її сестрою не вважаю, тому що з цією дівчинкою нас ніколи ніхто не знайомив. Я жодного разу не спілкувався з нею», - сказав актор і сценарист.

Відомо, що Аріна закінчила столичну школу з поглибленим вивченням французької мови. Знаменитий музикант так і не визнав маму дівчини офіційно, тому в її родині вважають за краще не говорити про спорідненість з легендарним артистом. Так, нещодавно на сторінці Сахарової на сервісі Ask.fm з'явилося цитата з пісні Висоцького «Вона була в Парижі». «Чи зможеш продовжити? .. «Які пісні співав я їй про Північ дальній! Я думав: ось трохи - і будемо ми на «ти», - написав користувач Інтернету, який побажав залишитися невідомим. Відповідь Аріни була короткою і вичерпною. «Питання не актуальне», - зазначила вона.

Інший фоловер внучки Володимира Висоцького вирішив дізнатися, яка у неї репутація.

«Не думаю, що найкраща. Хоча всі люди, які були про мене не дуже хорошої думки, коли не спілкувалися зі мною, потім, пізнавши мене ближче, кажуть абсолютно протилежні речі», - поділилася дівчина.

У ході спілкування з передплатниками Аріна також призналася, що часто ризикує і страждає від алергії на мандарини. Сахарова досить часто відповідає на запитання користувачів Інтернету, але на тему спорідненості з Висоцьким не висловлюється.

Бабуся Аріни Тетяна Іваненко теж вважає за краще не спілкуватися з журналістами. Після розставання з Володимиром Висоцьким актриса не дала жодного інтерв'ю, що зачіпає її стосунки з легендарним бардом.

Цікаво, що дочка Володимира Висоцького пішла по стопах матері - Анастасія вибрала творчу професію і вступила на журфак МГУ. З майбутнім чоловіком Олексієм Заборовцем жінка познайомилася, коли застудилася і потрапила до медичного закладу. Вони прожили в шлюбі дев'ять років і розлучилися через сварки і непорозуміння. За словами Олексія, він довгий час не спілкувався з дочкою - колишня дружина забороняла.

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