Помер репер Prodigy з дуету Mobb Deep

У Лас-Вегасі у віці 42 років помер музикант Альберт Джонсон, відомий під псевдонімом Prodigy. Як зазначається, репер з народження страждав анемією. Кілька днів тому його госпіталізували в зв'язку з загостренням. При цьому точна причина його смерті ще не встановлена. Пепер Prodigy помер на 43-му році життя.

Нагадаємо, Prodigy був учасником дуету Mobb Deep, який набрав популярності в 1990-і. Другий учасник колективу - репер Havoc. Найвідоміші пісні дуету - «Quiet Storm» і «Shook Ones».