Оскароносець Деніел Дей-Льюїс оголосив про завершення акторської діяльності

Триразовий лауреат премії "Оскар" за кращу чоловічу роль британський актор Деніел Дей-Льюїс оголосив про те, що більше не буде зніматися в кіно.

У заяві, оприлюдненій агентом 60-річного Дей-Льюїса, говориться, що він "більше не буде працювати актором".

У заяві сказано також, що це особисте рішення самого Деніела Дей-Льюїса, і що він "безмежно вдячний всім своїм колегам і глядачам".

Він зіграв свою першу роль в кіно ще підлітком у 1971 році.

На рахунку актора не так багато фільмів, він завжди ретельно підходив до вибору кінопроектів і зазвичай знімався лише раз в три-п'ять років.

Тричі за свої ролі він був удостоєний премії "Оскар" - за фільми "Моя ліва нога" (1989), "Нафта" (2007) і "Лінкольн" (2012).

Серед інших його відомих робіт - "Останній з могікан" (1992), "Боксер" (1997) і фільм Мартіна Скорсезе "Банди Нью-Йорка" (2002).

У цьому році вийде останній фільм з його участю - "Примарна нитка" Пола Томаса Андерсона, в якому зображений світ моди в Лондоні 1950-х років.

У 2013 році Деніел Дей-Льюїс був визнаний журналом Time одним з 100 найбільш впливових людей у світі.

"Я вже кілька разів в житті говорив собі і всім оточуючим, що більше ніколи не буду зніматися в кіно. Однак кожен раз повертаюся, граю, і знову мені дають всі ці дурні статуетки та призи за кращу чоловічу роль. Але ніколи я не повертався з думкою про те, що повинен зіграти, щоб отримати "Оскар". Це не про мене ", - говорив Дей-Льюїс в одному інтерв'ю.