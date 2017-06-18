Молода дружина розповіла про фіктивний шлюб з актором Іваном Краско

Громадськість була в шоці, адже наречений був старший за наречену на 60 років. Багато хто вважав, та й до сих пір вважають, що це фіктивний шлюб. Однак з моменту весілля Ніталії і Івана Івановича Краско пройшло вже два роки, а молода дружина як і раніше носить обручку, яку на безіменний пальчик їй одяг літній чоловік.

Зараз подружжя живе в квартирі дружини сина Краско - Маргарити Звонарьової, з двома її неповнолітніми синами. Жінки не змогли знайти спільну мову і почали конфліктувати. Щоб не напружувати обстановку, вони намагаються не перетинатися на кухні. «Як дві ведмедиці в одній барлозі. Маргарита чомусь вважає, що у неї є право на всю квартиру», - каже Краско.

Коли у Наталії поцікавилися на рахунок її фіктивного шлюбу, дівчина сказала:

- У вересні буде два роки, як ми живемо разом. Він мене називає мамою, а я його - татом. Ще є кішка, яку ми називаємо дочкою Клементиною. У нас сім'я, я ношу обручку, пройшло багато часу, і вже можна зрозуміти, що це не фіктивний шлюб. Так, це щастя, коли поруч з тобою хороша людина і вона може тобі дати платформу для кар'єри в твоїй професії.

Нагадаємо, Наталія працює в «Молодіжному» театрі і не відмовляється ні від якої роботи. За словами молодої актриси є кінокомпанія, яка хоче зняти фільм на її вірші.