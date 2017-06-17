Леді Гага стала барменкою

У минулу п'ятницю Гага протягом дня обслуговувала відвідувачів одного з закладів мережі в Лос-Анджелесі. Попрацювати співачка вирішила в рамках благодійного проекту.

До 19 червня в « Starbucks» можна буде замовити чотири напої, створені у співпраці з Гагою. 25 центів з кожного проданого напою будуть направлятися в фонд Born This Way, заснованого співачкою. Зрозуміло, фанати зірки, що виявили її за стійкою кав'ярні, почали публікувати в соцмережах фото і відео Гаги за роботою. Наскільки добре виконавиця вжилася в роль барменши, невідомо, але очевидно, що її шанувальники були в захваті.

Нагадаємо, 31-річна співачка почала набирати популярність в кінці 2000-х, початку 2010-х. До теперішнього моменту вона записала шість альбомів.