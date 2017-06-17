Фронтмен рок-групи Kiss оголосив себе автором «кози»

Фронтмен групи Kiss Джин Сіммонс заявив, що збирається запатентувати рокерський жест «коза». Він доклав відео з гастрольного туру 1974 року народження, який повинен довести, що саме він був першим, хто використав «козу» на сцені.

Однак навіть саме поверхневе дослідження доводить, що авторство жесту Джину Симмонсу не належить. У 1969 році лідер групи Coven Джинкс Доусон показав «козу» на обкладинці платівки Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls.

Легендарний метал-вокаліст Ронні Джеймс Діо, який багато в чому прославив «козу», розповідав, що цей жест навчила його в дитинстві бабуся, італійка за національністю. Вона була дуже забобонною і говорила, що «коза» відлякує нечисту силу.

Жест «коза» використовувався в багатьох культурах в якості магічного знака, оберега від темних сил. У європейській середньовічній народній культурі у вигляді «кози» робили амулети.