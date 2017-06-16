Напередодні в Лос-Анджелесі Бейонсе народила двійнят - різностатевих малюків - хлопчика і дівчинку. Вона народжувала в одній з лікарень Лос-Анджелеса, де, як і в минулий раз, зареєструвалася під вигаданим ім'ям, щоб не привертати уваги папараці.

Проте, незважаючи на всі обережності, в пресу просочилися деякі подробиці важливої для співачки події. Народила Бейонсе 13 червня, а вже ввечері наступного дня за нею і новонародженими малюками приїхали охоронці на автомобілі з двома дитячими автокріслами. У родині Бейонсе і репера Джей-Зі вже є одна дитина - п'ятирічна дочка Блю Айві.

Нагадаємо, шлюб Джей-Зі і Бейонсе ніколи не був безхмарним. Пара пройшла через серйозну кризу, яку спровокував Джей-Зі своєю зрадою. Бейонсе зуміла відрефлексувати і в кінцевому рахунку подолати цю проблему, записавши концептуальний альбом Lemonade. В альбомі Lemonade розказана вся історія важкого періоду в сімейному житті Бейонсе. Платівка, що складається з 12 треків, розкладена на п'ять основних стадій проживання горя (від заперечення до прийняття), але з великою кількістю подробиць, що включають особисту відповідальність, крок вперед, прощення, надію і спокутування.