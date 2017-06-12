Актору Олексію Паніну може загрожувати до 12 років вязниці

Потворне відео за участю Олексія Паніна, що з'явилося минулого тижня в мережі, викликало бурхливу реакцію серед користувачів і колег артиста. Люди почали закликати органи опіки забрати у актора 9-річну дочку Нюсю, а його відправити на обстеження до психіатра. Кореспонденти програми «Ти не повіриш!» Вирішили форсувати події і запросили фахівця в області сексуальних розладів, щоб він міг поставити актору діагноз.

На думку сексолога, Панін схильний до садомазохізму і можливо страждає на шизофренію. Крім того, фахівець припускає, що від близькості з партнером він не отримує повного задоволення, тому має схильність демонструвати свої принади стороннім людям. За відверте відео, що потрапило в мережу, Паніна можуть посадити на 15 діб за дрібне хуліганство. Однак, якщо буде доведено, що голого актора бачили діти, адміністративну справу буде перекваліфіковано в кримінальну, і тоді актор може сісти у в'язницю на 12 років за 135 статтею за розпусні дії.

Нагадаємо, після того, як потворне відео стало надбанням громадськості, Олексій Панін з донькою виступив на прес-конференції, під час якої артист зізнався, що йому самому було неприємно бачити себе в такому вигляді. Однак, за словами актора, це було три роки тому, і він уже давно веде здоровий спосіб життя. - Так, я з дивацтвами, але я не псих. Я не бігаю по вулиці в такому вигляді. Так, валяли дурня п'яні. Все нормально, всі здорові і живі. Ось дитина, будь ласка, не лишайте її можливості бути щасливою. Якщо її від тата заберуть, ніхто не зробить її щасливою, - сказав Панін.