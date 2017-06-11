Ірина Муравйова худне заради дітей

Ікона кінематографа Ірина Муравйова ніколи не приховувала, що від природи схильна до повноти. Жінка завжди підтримувала себе у формі, адже актриси повинні виглядати і на екрані, і в реальному житті бездоганно. Зараз же Ірина Вадимівна має намір сісти на спеціально складену для неї дієту. На думку зірки, це допоможе їй не тільки повернути колишню стрункість, але ще і подолати інші труднощі.

«У мене багато родичів, двоюрідних і троюрідних сестер. Я їм потім обов'язково розповім, як правильно схуднути, але спочатку все відчую на собі», - заявила актриса в інтерв'ю.

Останні три роки були для Ірини Вадимівни вкрай непростими: вона важко пережила смерть чоловіка. Зірка була одружена з режисером Леонідом Ейдліном більше 40 років. Нагадаємо, чоловік помер у віці 77 років через інсульт. За словами Муравйової, схуднення для неї стане своєрідним способом боротьби зі стресом.

«Треба якось зупинитися в цьому питанні. Налагодити своє життя і жити спокійно, як всі люди», - зізналася актриса в інтерв'ю.

Зараз вона присвячує весь вільний час синам та їхнім дітям. «Онук у мене дуже розумний, хороший, вихований. Йому 11 років, навчається у фізико-математичному ліцеї», - ділиться Ірина Вадимівна.

Разом з Леонідом Ейдліном Муравйова виховали двох дітей. Сини зірки радянського екрану давно виросли, також присвятили життя сцені і кіно. Старший Данило займався в акторській студії в Парижі, а молодший Євген закінчив продюсерський факультет ГІТІСу. Однак спадкоємці знаменитих батьків поки що не досягли таких же висот у професії. Сама Ірина Вадимівна підкреслює, що родичі підтримували її в непростий період життя і допомагали впоратися з горем.

«Мої сини не говорять мені, що потрібно худнути. Яка дитина скаже мамі, що їй щось в ній не подобається», - продовжує розповідати Муравйова.

Зірка підкреслює, що буде дотримуватися моделі здорового харчування і не стане мучити себе голодуванням. Однак і цього, на думку дієтолога, буде досить, щоб 68-річна актриса прийшла в ідеальну для неї форму.