Ліндсі Лохан планує викрити російських олігархів

Подейкують, що Ліндсі Лохан готує тріумфальне повернення в професію. Нібито актриса пише сценарій історії про трьох жінок різного віку, що живуть в світі довгих рублів і золотих унітазів. Основою для сюжету служить власний досвід, отриманий під час роману з сином олігарха Єгором Тарабасовим і візиту в Москву заради зйомок у програмі «Пусть говорят». Нагадаємо, розставання з молодим чоловіком було дуже гучним і обговорювалося світовою громадськістю протягом декількох місяців. Судячи з усього, зірка має намір викрити заможних чоловіків і показати внутрішню сторону спільного життя з сильними світу цього.

Згадуючи цей етап свого життя, у відвертому інтерв'ю Андрію Малахову для програми «Пусть говорят», Ліндсі відзначала, що була нещасна. Ліндсей Лохан звинуватила російського бойфренда в спробі її вбити.

«Я сама собі подарувала каблучку. Це дійсно болючий момент. Я сама розмовляла з його батьком про те, що він нічого не робить і сама намагалася надати йому підтримку. Мене дуже дратує, що всі думають, що цей хлопець дає мені літати на приватних літаках. Так ні ж! Мої друзі користуються спеціальним додатком, в якому на приватні перельоти беруть попутників. Я ним користуюся і сама оплачую ці перельоти. Ми збиралися переїхати в свій будинок, я оплачую ще одне житло, не думайте, що все оплачують його батьки», - розповідала Лохан.