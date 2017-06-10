Колишні моделі Playboy знялися для обкладинок через десятки років
Популярне видання провело соціальний експеримент і знову сфотографувало шикарних манекенниць.
Нещодавно співробітники журналу вирішили зруйнувати усталений стереотип. Вони провели експеримент, в ході якого зробили героїнями літніх моделей, які колись блищали на сторінках глянцю.
На думку багатьох шанувальників видання, результати сміливої ініціативи перевершили всі очікування. Вони навіть подумати не могли, що на обкладинках журналу, відомого своїм суворим підходом до стандартів краси, несподівано з'являться розкішні жінки у віці. У зйомках для Playboy взяли участь Кендіс Коллінз (з'явилася на сторінках глянцю в 1979 році), Монік Сент-П'єр (1979), Кеті Сент-Джордж (1981), Шарлотта Кемп (1983), Кімберлі Конрад Хефнер (1988), Рене Тенісон ( 1990) і Ліза Меттьюс (1991).
У журналі також опублікували короткі інтерв'ю моделей, які поділилися спогадами з життя і своїми враженнями від зйомок, що відбулися десятки років назад. Так, Кеті Сент-Джордж зізналася, що обожнює диско. Красуня з'явилася на обкладинці чоловічого журналу в 1981 році.
"Що я можу сказати? Коли вийшов розворот зі мною, у мене була вечірка в Studio 54. Це було дійсно здорово ... Коли я приїхала в Лос-Анджелес, я не планувала бути моделлю. Я ніколи не була моделлю! Це було абсолютно нове життя. Мені було 27, так що я була досить зрілою, але все ще божевільною ... Знаєте, я не пам'ятаю велику частину вісімдесятих. Ти нічого не пам'ятаєш, якщо ти дійсно жив », - розповіла модель.
Манекенниця Рене Тенісон згадала, що її зйомки були пов'язані зі скандалом. В кінці 80-х темношкірі жінки досить рідко з'являлися на сторінках глянцевих журналів, тому перед виходом номера модель піддалася критиці. «Тоді я сказала: «Я що, не маю права вибирати, що мені робити?» Якщо я хочу позувати оголеною, то я буду позувати! В результаті у моєї обкладинки було 90% позитивних відгуків і лише 10% негативних. Якщо ви звернетеся до історії, то побачите, що і Крісті Терлінгтон, і Сінді Кроуфорд знімалися без одягу. Мені здається, що це більшою мірою мистецтво. Далеко не всі так вважають, але це моя точка зору», - зазначила Тенісон.
У свою чергу, Кендіс Коллінз поділилася багатим досвідом зйомок для чоловічого видання. «Я з'явилася на восьми обкладинках Playboy. У перший раз все було як в тумані. Я була в костюмі зайчика, і у мене було багато зйомок ... Завжди складно припустити, яка з них сподобається Х'ю Хефнеру. У мене були чудові стосунки з асистентами і фотографами. Всі, хто там працює, є великими професіоналами своєї справи. Можу сказати, що їм все одно, оголена модель чи ні, адже це частина їх роботи», - розповіла модель.
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