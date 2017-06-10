Колишні моделі Playboy знялися для обкладинок через десятки років

Популярне видання провело соціальний експеримент і знову сфотографувало шикарних манекенниць.

Нещодавно співробітники журналу вирішили зруйнувати усталений стереотип. Вони провели експеримент, в ході якого зробили героїнями літніх моделей, які колись блищали на сторінках глянцю.

На думку багатьох шанувальників видання, результати сміливої ​​ініціативи перевершили всі очікування. Вони навіть подумати не могли, що на обкладинках журналу, відомого своїм суворим підходом до стандартів краси, несподівано з'являться розкішні жінки у віці. У зйомках для Playboy взяли участь Кендіс Коллінз (з'явилася на сторінках глянцю в 1979 році), Монік Сент-П'єр (1979), Кеті Сент-Джордж (1981), Шарлотта Кемп (1983), Кімберлі Конрад Хефнер (1988), Рене Тенісон ( 1990) і Ліза Меттьюс (1991).

У журналі також опублікували короткі інтерв'ю моделей, які поділилися спогадами з життя і своїми враженнями від зйомок, що відбулися десятки років назад. Так, Кеті Сент-Джордж зізналася, що обожнює диско. Красуня з'явилася на обкладинці чоловічого журналу в 1981 році.

"Що я можу сказати? Коли вийшов розворот зі мною, у мене була вечірка в Studio 54. Це було дійсно здорово ... Коли я приїхала в Лос-Анджелес, я не планувала бути моделлю. Я ніколи не була моделлю! Це було абсолютно нове життя. Мені було 27, так що я була досить зрілою, але все ще божевільною ... Знаєте, я не пам'ятаю велику частину вісімдесятих. Ти нічого не пам'ятаєш, якщо ти дійсно жив », - розповіла модель.

Манекенниця Рене Тенісон згадала, що її зйомки були пов'язані зі скандалом. В кінці 80-х темношкірі жінки досить рідко з'являлися на сторінках глянцевих журналів, тому перед виходом номера модель піддалася критиці. «Тоді я сказала: «Я що, не маю права вибирати, що мені робити?» Якщо я хочу позувати оголеною, то я буду позувати! В результаті у моєї обкладинки було 90% позитивних відгуків і лише 10% негативних. Якщо ви звернетеся до історії, то побачите, що і Крісті Терлінгтон, і Сінді Кроуфорд знімалися без одягу. Мені здається, що це більшою мірою мистецтво. Далеко не всі так вважають, але це моя точка зору», - зазначила Тенісон.

У свою чергу, Кендіс Коллінз поділилася багатим досвідом зйомок для чоловічого видання. «Я з'явилася на восьми обкладинках Playboy. У перший раз все було як в тумані. Я була в костюмі зайчика, і у мене було багато зйомок ... Завжди складно припустити, яка з них сподобається Х'ю Хефнеру. У мене були чудові стосунки з асистентами і фотографами. Всі, хто там працює, є великими професіоналами своєї справи. Можу сказати, що їм все одно, оголена модель чи ні, адже це частина їх роботи», - розповіла модель.

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