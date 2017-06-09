Собчак знову вагітна

Днями Собчак показала на своїй сторінці в Instagram відео свого дефіле на показі модної колекції бренду Alexander Terekhov. Прикритий вільним топом живіт Ксенії Собчак здався користувачам істотно округлим. Крім того, ще одна фотографія була зроблена на відкритті виставки Сергія Шнурова в музеї сучасного мистецтва.

На виставці Ксенія Собчак в етнічному вільному вбранні. Її фотографію виклали випадкові відвідувачі, які підгледіли кругленький живіт Собчак. Сама ж Собчак декількома днями раніше згадала історію річної давнини, коли Ніка Білоцерківська привселюдно оголосила про вагітність журналістки. Вона ясно дала зрозуміти, що не вагітна. Нагадаємо, Ксенія Собчак і Максим Віторган півроку тому стали батьками. У них народився син Платон.