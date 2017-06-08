Барі Алібасов готується всьоме одружитись.

Сьогодні засновник легендарної групи «На-На» відзначає ювілей - Барі Алібасова виповнюється 70 років. Чотири роки тому зірка одружився на актрисі Вікторії Максимовій, своїй колишній помічниці. У 2016 році у пари народився син Іван. Правда, через деякий час з'ясувалося, що Алібасов не є батьком дитини, і пара розпалася. Зоряний нумеролог Клара Кузденбаєва вивчила дату народження продюсера і склала прогноз на його майбутнє.

«Барі народився в «День віщуна», - каже Клара. - Його життєвий код, 336213, говорить про те, що він - носій знака мецената і завжди готовий прийти на допомогу. Також він володіє гіпнотичним даром, здатним передбачати майбутнє і читати думки - обдурити його практично неможливо. Але Барі - людина, що не володіє удачею, йому все в житті діставалося важкою працею. У його житті були і злети, і падіння. Він з тих, кого неприємності не засмучують, а лише штовхають на нові звершення».

Клара Кузденбаєва з'ясувала, що у Барі Карімовича загострене почуття справедливості, а тому якщо б він не став продюсером, зробив би кар'єру адвоката або судді. Нумеролог також пояснила, що стало причиною численних шлюбів чоловіки.

«Його проблема в тому, що йому не вистачає енергії, саме тому він був одружений шість разів - Барі постійно знаходиться в пошуку нових джерел енергії. Як тільки він відчуває, що знаходиться поряд з ним людина. яка більше не «підживлює» його, у нього псується настрій, починає скандалити ... Тому, цілком можливо, Алібасова чекає ще один шлюб - продюсеру незабаром буде потрібна «свіжа кров», - розповіла фахівець.

Кузденбаєва встановила, що ідеальну пару продюсеру складе дівчина-Водолій. Нумеролог зазначила, що Алібасов вміє рахувати гроші. Проте, він не жадібний, нічим не поскупиться заради коханої людини або родича, але при цьому не буде витрачатися даремно.

«Зараз в його житті настав період, коли йому пора піти на відпочинок, забути про матеріальне і насолоджуватися життям. Я б радила йому відвідати духовні місця, зайнятися меценатською діяльністю, тому що його призначення по життю - допомагати людям», - сказала Клара.