Джордж Клуні став батьком близнюків

ЗМІ повідомляють про те, що знаменитий голлівудський актор Джордж Клуні і його дружина Амаль стали батьками. Як зазначається, у пари народилися близнюки - хлопчик Олександр і дівчинка Елла. У заяві представників родини кажуть, що мама і новонароджені почувають себе відмінно, а ось Джорджу Клуні буде потрібно кілька днів на те, щоб прийти в себе.

Нагадаємо, Клуні і Амаль Аламуддін одружилися у вересні 2014 року. До цього моменту всі друзі і знайомі вважали актора закоренілим холостяком, який не горить бажанням стати розсудливим і стати батьком.