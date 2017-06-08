Актора Олексія Паніна хочуть відправити на примусове лікування в психлікарню

За останні кілька днів в мережі з'явилося два відвертих ролика за участю відомого актора 39-річного Олексія Паніна, які буквально шокували інтернет громадськість. Користувачі, обурені неадекватною поведінкою Олексія, створили петицію, в якій закликали органи опіки звернути увагу на артиста, який самостійно виховує 10-річну дочку і відправити його на примусову психіатричну експертизу.

"Раз у раз в ефірі телеканалів і на просторах інтернету з'являються огидні, позамежні в своїй мерзенності відеозаписуи, на яких видно, як схожий на Олексія Паніна чоловік займається сексом з собакою, гуляє вулицями без трусів і займається хуліганськими розбещуючими діями . Якщо дорослий чоловік ходить по місту в колготках, якщо знімає на камеру заняття оральним сексом з іншим чоловіком, а потім ці записи з'являються в загальному доступі, то, можливо, він потребує невідкладної псіхіатрічної допомоги ", - йдеться в петиції.

Автор петиції вважає, що проблеми з психікою у Олексія Паніна почалися вже давно. Кілька років тому він оголеним бігав по коридорах готелю і показував свої геніталії співробітникам поліції. Більш того, на одній з програм Панін публічно зізнався, що займався груповим і одностатевим сексом і має звичку ходити голим в присутності своєї малолітньої дочки. Вони вважають, що Панін погано впливає на дочку «Ми вимагаємо повернути дочку матері - її небезпечно залишати з таким батьком. Звертаємося і до органів опіки - подивіться, який приклад подає артист доньці, в якому аморальному розпусному середовищі зростає дитина! А самого Паніна необхідно відправити на примусове психіатричне обстеження - він може бути небезпечним», - написано в документі.