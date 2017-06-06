Аллу Пугачову прооперували

ЗМІ повідомляють про те, що естрадна співачка Алла Пугачова перенесла серйозну хірургічну операцію. За наявними даними, в одному з науково-дослідних інститутів Москви примадонні провели процедуру стентування судин. Раніше Пугачова вже проходила такі операції в 2010 і 2008 роках.

Як стало відомо, 68-річна співачка звернулася в клініку ще в травні. У підсумку, після ретельного обстеження, медики зробили висновок, що їй необхідно провести стентування. Хірургічне втручання пройшло успішно, і 30 травня примадонну виписали. Додамо, що стентування проводиться при необхідності розширити судини - в них встановлюють спеціальні розпірки. Надмірне звуження, наприклад, серцевих артерій може призвести до інфаркту міокарда.