Редактори «Пусть говорят» заблокували Марину Анісіну з дітьми в машині

Скандал між редакторами популярної програми «Пусть говорят» і Микитою Джигурдою з Мариною Анісіною отримав продовження. Сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм фігуристка опублікувала відеозаписи, зроблені два роки тому у Франції. На кадрах видно, як Марина Анісіна намагається полюбовно розійтися з представницею Першого каналу, яка не дає їй з дітьми поїхати, вимагаючи повернути гонорар за зйомки. Поки жінки з'ясовують стосунки, спадкоємці Джигурди від нудьги балуються в салоні автомобіля.

"Мене заблокували в машині з дітьми редактори програми "Пусть говорят". Залишається незадоволеними моїм п'ятигодинним інтерв'ю (замість годинного за договором) .Андрій Малахов говорив зі мною з приводу розлучення з Микитою Борисовичем. Редактори ображали мене, вимагали повернути гонорар за зйомку! Погрожували помстою!!!», - написала Анісіна в коментарях до першого відео (тут і далі орфографія і пунктуація автора збережені).

«Меня насильно утримують в машині з дітьми редактори" Пусть говорят ". До цього три тижні вмовляли дати інтерв'ю! В єдиний вільний від репетицій світового шоу день - я погодилася. Прилетіли з Андрієм Малаховим. П'ять годин задавали каверзні питання! Залишилися незадоволені. Вимагали компромату на Джигурду! При дітях називали мене шахрайкою! Грубо наполягали повернути гроші за інтерв'ю. Погрожували помстою, обіцяючи дуже негативні наслідки!!!», - прокоментувала Марина другий ролик.

Нагадаємо, в кінці травня Микита Джигурда подав до суду на редакцію Першого каналу за брехню і наклеп на адресу нього та його дружини Марини Анісіної.