Джим Керрі відповість у суді за самогубство коханої

Мати і колишній чоловік Катріони Уайт звинувачують актора в тому, що він постачав дівчину ліками, від передозування яких вона і померла. На їхню думку, Керрі заразив кохану захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Судове засідання у цій справі призначене на 26 квітня 2018 року.

Колишня подруга американського коміка наклала на себе руки восени 2015 року. Джим Керрі важко переживав втрату, а на похоронах він ніс труну Катріони. Однак родичі Уайт впевнені, що саме кумир мільйонів винен у загибелі дівчини.

Раніше мати померлої Бріггіта Світман звинуватила актора в тому, що він заразив Катріону трьома захворюваннями, що передаються статевим шляхом. На її думку, Джим боявся розголосу, тому змушував дівчину приховувати діагноз. Колишній чоловік Уайт Марк Бертон і зовсім впевнений, що комік придбавав ліки для неї під фіктивним ім'ям Артур Кінг. Коли її тіло було знайдено, поруч знаходилися флакони зі знеболюючими таблетками «Пропранолол» і «Перкоцет». За висновком лікарів, саме від передозування препаратами і померла кохана Керрі.

Марк Бертон подав судовий позов 19 вересня 2016 року, а вже 11 жовтня аналогічну заяву склала і мати загиблої. За повідомленням сайту, My News LA.com, Верховний суд Лос-Анджелеса після довгого розгляду документів ухвалив, що підсумкове засідання у цій справі відбудеться 26 квітня 2018 року. Спірні обставини, на думку західних журналістів, приведуть до того, що акторові доведеться витратити не менше місяця на відвідування суду.

Адвокат голлівудської знаменитості Раймонд Бучер раніше подавав клопотання про припинення справи, але отримав офіційну відмову. Пізніше він зазначив, що процес виявиться вкрай болючим для його клієнта, так як Керрі дійсно любив міс Уайт. На його думку, галас навколо судових розглядів викликане бажанням родичів загиблої отримати матеріальну вигоду.

Нагадаємо, актор познайомився з Катріон у 2012 році. Незважаючи на пристойну різницю у віці, у пари почалися серйозні відносини, які раз у раз переривалися. У вересні 2015 року закохані остаточно розлучилися, а незабаром стало відомо, що дівчина наклала на себе руки. Зараз Джим Керрі рідко з'являється на публіці, а шанувальники актора відзначають, що судові суперечки вимотали їх кумира, він помітно зістарився.