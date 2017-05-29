Розведена Анджеліна Джолі розмовляє з померлою матірю

41-річна актриса Анджеліна Джолі дала відверте інтерв'ю своїй подрузі, журналістці Маріанн Перл. В ході бесіди з кореспондентом глянцевого видання зірка Голлівуду відверто розповіла про матір - французько-американську актрису Маршелін Бертран. Вона померла від раку в січні 2007 року. За визнанням Анджеліни, вона не може змиритися з втратою близької людини. Знаменитість представляє, як розмовляє матір'ю. Говорячи про Маршелін, зірка кіно, дала зрозуміти, що їй необхідна підтримка в вкрай нелегкий життєвий період після розлучення.

«Я б віддала все що завгодно, лише б зараз вона опинилася поруч зі мною. Вона дуже потрібна мені. Я часто розмовляю з нею подумки і намагаюся зрозуміти, що б вона сказала в цій ситуації, в яку сторону б мене направила. Вона була б чудовою бабусею. Я знаю, як багато вона могла б привнести в життя своїх онуків, і мені неймовірно сумно від того, що діти позбавлені цієї можливості», - розповіла Джолі.

Крім того, Анджеліна розповіла про те, що значить бути багатодітною матір'ю. «Це найбільший подарунок і відповідальність», - заявила вона. Актриса вважає важливим подавати хороший приклад для наслідування своїм улюбленим спадкоємцям. «Я намагаюся виступати таким собі зразком для них, бути свідомою і відповідальною людиною. І ще я намагаюся прищепити їм більш широкий погляд на світ», - додала знаменитість.

Джолі вперше висловилася про скандальне розлучення з Піттом.

На думку зірки, головний секрет успішного виховання підростаючого покоління - навчитися його «слухати і чути». Саме в цьому Анджеліна бачить головне завдання батьків. «Діти дуже життєрадісні, але все ж вони діти. І так само, як вони потребують допомоги для того, щоб розібратися в суворій правді життя, вони так само гостро потребують того, в чому і кожен з нас, - захисті і любові», - поділилася зірка.

Нагадаємо, що Маршелін Бертран тривалий час страждала від раку яєчників. Після того, як мати зірки пішла з життя, вона пройшла діагностику. Після обстеження у Анджеліни Джолі виявили ген, який з високою ймовірністю викликає онкологічне захворювання. Побоюючись повторити долю Маршелін, зірка Голлівуду вирішила видалити репродуктивні органи. «Я пішла на це для того, щоб мати можливість жити, любити, бачити, як мої діти дорослішають, і зустрітися зі своїми внуками», - пояснювала Анджеліна громадськості.