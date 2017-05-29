Актор «Інтернів» Дмитро Бушин попався на наркотиках

Сьогодні, 29 травня, у Москві поліція затримала молодого актора Дмитра Бушина, у якого були виявлені наркотики. Як повідомляється, в ході особистого огляду поліцейські виявили у Бушина 8 грамів наркотичної речовини мефедрона. Сталося це в районі Ризького вокзалу. Знайшовши наркотики у актора, правоохоронці вирушили з обшуком до нього додому, але там нічого забороненого не виявилося. Зараз вирішується питання про порушення відносно 27-річного артиста кримінальної справи. Додамо, що Бушин знявся в декількох серіях проектів «Інтерни» і «Універ». Також молода людина знімається в рекламі.