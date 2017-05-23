У США виставили на аукціон особистий літак короля рок-н-ролу Елвіса Преслі

За інформацією аукціонного дому GWS Auctions, мова йде про випущену в 1962 році модель Lockheed Jetstar.

Літак зберіг внутрішню обстановку, яка була створена на замовлення самого музиканта: дерев’яні панелі золотого кольору, червоні оксамитові крісла і червоний пухнастий килим.

За словами організаторів торгів, можлива повна реставрація літака, у якого, зокрема, відсутні кілька двигунів.

Попередня вартість літака становить від двох до 3,5 мільйона доларів. Літак не знаходився в експлуатації більше 30 років і весь цей час “жив” на одному з аеродромів штату Нью-Мексико.

“Потенційно за допомогою літака новий власник може заробити мільйони – в якості виставкового експонату або платного атракціону”, – йдеться в заяві.

Преслі помер в 1977 році у віці 42 років, але продовжує залишатися одним з найпопулярніших виконавців у світі.