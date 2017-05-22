Позашлюбному сину Джигурди провели аналіз ДНК

Днями відбулися зйомки чергового випуску програми Бориса Корчевніковим «Прямий ефір», під час яких обговорювали історію позашлюбного сина Микити Джигурди. Незважаючи на те, що актор заборонив редакторам шоу робити аналіз ДНК дитині, він був проведений, що призвело Микиту до сказу і артист спробував прорватися в студію, але його не пустили. Тоді Джигурда викликав поліцію, пише uznayvse.

Про цей інцидент шоумен розповів шанувальникам на своїй сторінці в соціальній мережі Інтаграм: «Я був змушений викликати поліцію на зйомки програми Кривого" Прямого ефіру"! Бо без мого дозволу, редактори, осуджуючи мене, провели ДНК аналіз мого позашлюбного сина і стали знімати програму, закривши двері студії, тим самим не пустивши мене на зйомку, боячись, що я виведу їх на чисту воду! Пропонували мені 1.000.000 рублів за те, щоб я погодився здати в "Прямому ефірі" аналіз ДНК! Я відмовився, кажучи, що це травмує мою 9-ти річну дитину! »

Як повідомляє uznayvse, на зйомках програми присутня Антоніна Саврасова - колишній директор Джигурди, яка стверджує, що дружина артиста Марина Анісіна вагітна не від екс-чоловіка, а від одруженого адвоката Сергія Жорина. Варто відзначити, що в кінці кінців Микиті вдалося прорватися в студію, але чим закінчилося шоу поки невідомо.