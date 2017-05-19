Дану Борисову хочуть позбавити батьківських прав

Як тільки вийшли в ефір випуски ток-шоу «Пусть говорят», в яких мати Дани Борисової розповіла про хворобливу залежность доньки, а вона сама потрапила в центр реабілітації в Таїланді, колишній цивільний чоловік телеведучої Максим Аксьонов подав до суду на позбавлення жінки батьківських прав. Перше судове засідання вже відбулося. На ньому в судовому порядку визначалося місце проживання дівчинки. А днями на шоу Андрія Малахова був влаштований телеміст з телеведучою і Дана Борисова заявила:

- Я зараз перебуваю в процесі реабілітації. Я усвідомила свою проблему. Я її визнала. Не очікувала, що такий удар буде. Завжди з Максимом про все домовлялися.

Дана Борисова в Таїланді.

При цьому жінка попросила свою матір Катерину Іванівну, яка теж перебувала в студії, не втручатися в її особисте життя, і пообіцяла більше ніколи не спілкуватися з матір'ю.

- Мама, замовкни, будь ласка. Ми спілкуємося з батьком моєї дитини. Ми з ним все вирішимо. Я сама зателефонувала Максиму і попросила його: "Забирай Поліну. Зараз їй буде краще з тобою!" Пожалійте, будь ласка, Поліну. Моя дочка ходить в школу, а діти, як відомо, часом бувають жорстокі. Я ніколи не скажу своїй мамі спасибі за те, що вона втягнула в цю історію і в усі ці передачі Поліну. Ніколи більше з матір'ю спілкуватися не буду, відрізала Дана.

На програмі з'ясувалося, що у Поліни незабаром може з'явитися братик чи сестричка. Справа в тому, що коханка Максима Аксьонова, яку він кинув, дізнавшись про вагітність, чекає дитину.