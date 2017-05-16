Голлівудська актриса Розаріо Доусен виявила вдома тіло двоюрідної сестри

Голлівудська актриса Розаріо Доусен виявила у себе вдома в Венеції тіло двоюрідної сестри. Як повідомляє TMZ, смерть 26-річної жінки настала задовго до того, як її знайшли.

За відомостями видання, смерть родички артистки настала з природних причин. Рідні заявили, що останнім часом вона часто скаржилася на мігрені та гіпертонію.

Сім'я загиблої і сама Доусен утримуються від коментарів.