Анджеліна Джолі і Бред Пітт таємно зустрічаються

За інформацією видання, актори тримають свої відносини в секреті навіть від своїх дітей.

Журналісти з'ясували, що в останні тижні пара стала бачитися набагато частіше, ніж раніше. Крім того, є ймовірність швидкого переїзду Джолі з дітьми ближче до дому Пітта.

Як розповів сам Пітт в інтерв'ю журналу GQ Style, через півроку після розриву з Джолі він зрозумів, що повертається до нормального життя, радіє.

"Я дійсно щасливий, вже пройшло півроку, що і сумно, і радісно, ​​але у мене знову є почуття .... Я думаю, що це частина випробування людини: ти або заперечуєш їх (почуття) все своє життя, або відповідаєш на них і розвиваєшся", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні минулого року зоряна пара вирішила розлучитися.