Локони Елвіса Преслі продали за 1,2 тисячі доларів

На початку травня на нідерландському аукціоні Catawiki продали локони Елвіса Преслі за 1,2 тисячі доларів. Організатори торгів говорять, що волосся покійних знаменитостей неймовірно ходовий товар. Шанувальники готові платити величезні гроші за те, щоб залишити собі "частинку" кумира, повідомляє Metro.

Виставлені на Catawiki локони Елвіса потрапили до організаторів торгів від особистого перукаря Преслі Гомера Джилла Джіллеланда, який гастролював з королем рок-н-ролу більше 20 років. У якийсь момент пасма волосся зірки продавалися в сувенірному магазині навпроти будинку музиканта.

Раніше організатори Catawiki продали клаптики волосся Джона Леннона за 1,4 тисячі доларів, а Джорджа Харрісона - за 2,8 тисячі. За словами представника аукціону Марка Боргмана, зазвичай на торгах виставляються невеликі пучки волосся тих чи інших артистів, проте, якщо знаменитість є артистом світового масштабу, шанувальники готові купувати окремі волоски кумирів.

Наприклад, у 2015 році сантиметровий волосок Наполеона був проданий на Catawiki за 2,1 тисячу доларів. Марк Боргман стверджує, що це був найдорожчий "шматок зачіски" за весь час його роботи в аукціонному бізнесі.