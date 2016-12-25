Старший син Бреда Пітта погрожує батькові компроматом

15-річний Медокс в перспективі бачить себе режисером. Хлопчик вже кілька років знімає свою сім'ю на відео. Зараз він пропонує надати розголосу кадри з домашнього кіно, де Бред Пітт представляється тираном. Таким чином, дитина сподівається припинити суперечки прийомних батьків з приводу опіки над дітьми.

Під час розлучення батьків Медокс став на бік матері. Нагадаємо, Анджеліна зважилася на розлучення саме після сварки чоловіка і старшого сина в літаку.