Леонардо Ді Капріо помітили з молодою моделлю

Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо, який відомий не тільки великою фільмографією, але й любов'ю до довгоногих моделей, був помічений в обіймах незнайомки модельної зовнішності, яка мало схожа на його дівчину, повідомляє Informing.

Зараз Леонардо Ді Капріо зустрічається з 24-річною моделлю з Данії Ніною Агдал, але, як з'ясували кореспонденти Radar Online, стосунки з датчанкою не заважають оскароносному акторові цілувати інших дівчат.

Джерело видання розповіло, що кілька днів тому голлівудського актора помітили в компанії молоденької красуні, яку він цілував у шию. При цьому інсайдер уточнив, що дівчина, яку цілував Лео, була безумовно не його коханою Ніною Агдал, але вона була явно в смаку Ді Капріо — блондинка, модельної зовнішності.

І, як нагадує таблоїд, це далеко не перший випадок з моменту початку роману Лео з данською моделлю, коли він проводить час з іншими красунями за спиною у Ніни.

Так, незабаром після того, як стало відомо про роман Ді Капріо з Агдал, актор розважався в одному з клубів Сент-Тропе в компанії п'яти довгоногих брюнеток, разом з якими покинув заклад тільки о 5 ранку.

Така поведінка актора, який постійно бігає «наліво», наштовхує його фанатів на думку, що стосунки з Ніною просто звичайний піар.