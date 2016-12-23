Дмитро Шепелєв побував із сином Платоном на новорічній ялинці

Напередодні Нового року 33-річний російський телеведучий Дмитро Шепелєв продовжує розповідати підписникам в Instagram про те, як він проводить час із 3-річним сином Платоном. Нещодавно він навіть опублікував рідкісну фотографію, зроблену під час новорічної вистави, на якій можна розгледіти обличчя хлопчика — правда, розмальоване гримом у стилі Хеллоуїна, повідомляє видання Hello!.

«Новорічні ялинки — вони бувають різні, як виявляється», — написав Дмитро під знімком.

Днем раніше Шепелев також зводив сина на хокейний матч — перший у житті Платона і, як не дивно, у житті Дмитра — і опублікував в Instagram фотографію, на якій Платон захоплено спостерігає за грою.

«Перший в житті хокей. У моєму. Ну, і сина теж», — іронічно написав Шепелєв.

Хокей — не єдиний вид спорту, з яким Дмитро знайомить сина: вони разом катаються на велосипедах, займаються повітряною гімнастикою та іншими дисциплінами. Розповідає Шепелєв Платону і про спортивні успіхи його мами Жанни, зокрема, про її участь в шоу «Цирк із зірками».