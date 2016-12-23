Крістіна Орбакайте з гордістю поділилася успіхами чотирирічної дочки

Як відомо, співачка Крістіна Орбакайте є багатодітною мамою. Вона виховує двох дорослих синів і молодшу чотирирічну дочку Клавдію, яка стала для неї справжньою втіхою. Ще рік тому артистка намагалася не розповідати пресі про спадкоємиці. Однак чим старшим стає малятко, тим частіше Крістіна ділиться новинами про неї, повідомляє видання «Домашний очаг».

Нещодавно співачка дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про себе і свою сім’ю. Крім того, вона зізналася, що зараз дуже багато часу витрачає на виховання дочки. За словами знаменитості, Клавдія, незважаючи на юний вік, вже проявляє лідерські риси характеру і в усьому прагне бути першою і найкращою. Дівчинка займається балетом і відвідує підготовчі класи в школі.

Орбакайте відзначила, що планує віддати дівчинку на уроки музики, але поки не хоче її перевантажувати. Артистка з гордістю розповіла, що Клавдія вже вільно розмовляє двома мовами — російською та англійською. «Так, вона не відчуває різниці між російською та англійською. Я помітила, що зараз дуже багато двомовних дітей. У нас все вийшло випадково. Влітку, коли Клавдія проводила час в Майамі, вона ходила там в садок. Природно, в садку говорили по-англійськи. І в Москві у неї садок з англійською мовою. Вдома ми говоримо, природно, по-російськи, зберігаємо мову», — розповіла співачка.