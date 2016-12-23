Лобода на раритетному авто вилетіла в кювет

Протягом чотирьох знімальних днів Лободу та її команду переслідувала низка подій. Через помилку Міжнародних українських авіаліній було втрачено 4 валізи з усіма костюмами і унікальним реквізитом для кліпу. Два дні продюсер артистки Нателла Крапівіна зі Світланою намагалися відшукати свій багаж в різних точках Європи.

Але це був тільки початок іспанських пригод. Під час роботи на головній локації, заради якої Світлана і відправилася в Андалусію, з нез'ясовних причин зупинилися вітряки, і мізансцену з їхньою участю довелося перезнімати. Так що, коли на наступний день LOBODA, хвацько розсікаючи в кадрі на раритетному мускулкарі, злетіла на авто в кювет і машину довелося транспортувати на ремонт — цьому вже ніхто не здивувався.

При цьому викликаний на нічну зйомку наряд поліції через труднощі перекладу мав намір заарештувати продюсера артистки.

Не сиділи склавши руки і друзі Світлани. Щодня, протягом усіх чотирьох знімальних днів, на світанку вони відволікали на себе увагу здирників, які вимагали грошей буквально за кожен кущ, котрий потрапив в кадр. А в цей час сама артистка з основною групою стрімко знімала мізансцену знаходження головного героя голяка в іншій частині «берега вітрів».

В історію про те, як створювався кліп «Твои глаза» також увійшли кадри постільної сцени головних героїв. З making-off стало відомо, що артистка сама виступає режисером відвертих сцен зі своєю участю. Співачка повністю контролює процес, переглядаючи матеріал на моніторах.

Не залишився непоміченим і подвиг знімальної групи в ім'я мистецтва. Впродовж 5 годин команда Світлани з апаратурою і реквізитом в руках піднімалася пішки в гори, щоб зняти кадри світанку на тлі скелі з білого піску.