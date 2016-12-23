ЗМІ: Сергій Лазарєв 2 роки приховував від громадськості сина Микиту

Співак Сергій Лазарєв більше двох років приховував від публіки свою дитину, яка з'явилася на світ в 2014 році, повідомляє видання «Лайф».

Днями артиста помітили під час відвідування одного з московських храмів разом із сім'єю. На знімках, які публікує «Лайф», поруч із Сергієм — його мама і маленький хлопчик, який тримає співака за руку. Лазарєв грається з малюком і садовить його в своє авто.

Як вдалося з'ясувати «Лайфу», дитина поруч з Лазарєвим — його син на ім'я Микита. Артист приховував від усіх появу на світ спадкоємця - хлопчик народився в 2014 році. Зараз Микиті Лазареву два з половиною роки. До сьогодні Сергій ні разу не виходив у світ із сином і ніде його не показував. За словами людей з оточення співака, це було свідомим рішенням Сергія — не надавати публічності сімейній події.

«Лайф» зв'язався з Сергієм Лазарєвим, щоб той прокоментував появу інформації про його сина. Співак підтвердив, що більше двох років він дійсно є щасливим батьком, але від інших коментарів категорично відмовився.

«Це моє особисте життя, яке я не хотів би розголошувати», — відрізав Лазарєв.

Відмовився розповісти Сергій і про матір Микити — зараз про жінку, яка подарувала співакові спадкоємця, невідомо нічого.