Алла Пугачова вразила фанатів приголомшливим виглядом

На зйомках новорічної програми російського «Первого канала» «МаксиМаксим», куди Пугачова прийшла разом із дочкою Крістіною і колегою по сцені Валерією, вона виглядала молодшою, свіжішою і стрункішою за всіх, повідомляє «Рамблер».

Неймовірною стрункістю фігури співачка зобов'язана зовсім не тренажерному залу і не пластичним операціям. Дієтологи і фітнес-інструктори вважають, що вибір артистки упав на приємні процедури радіохвильової терапії. Тобто Аллі потрібно тільки лежати і розслаблятися, а створене спеціальним апаратом магнітне поле впливає на надлишки жирових відкладень і відновлює розтягнуту шкіру.

Кажуть, Пугачова, нарешті, відмовилася від пластичних операцій, і організм їй відповів із вдячністю. Можливо, допомогла регенеративна медицина — пошкоджені тканини відновили за допомогою активації ендогенних стовбурових клітин.