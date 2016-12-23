Тіна Кароль презенутвала дитячу книгу

Презентувала своє творіння красуня в одному зі столичних бутиків, повідомляє Neformat.

Книга «Різдвяна історія» створена за мотивами музичного фільму «Різдвяна історія з Тіною Кароль».

Презентація видання відбулася в київському бутику Louis Vuitton, з яким Кароль давно товаришує, повідомляє «ТСН».

Кароль з'явилася на захід в модних чорних шкіряних штанях з блискавками і вовняному топі вільного фасону червоного кольору. Доповнила образ ефектна блондинка ботильйонами, червоною помадою на губах і красиво укладеним волоссям. На презентації Тіна не приховувала від фотокамер свою посмішку.

Всі гроші від продажу видання Кароль віддасть до фонду «Полюс тяжіння», який співачка відкрила кілька років тому, щоб допомагати дитячим онкологічним відділенням міських і обласних лікарень усіх міст України.