Потап показав фото Насті Каменських без макіяжу
Виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап) розмістив на своїй сторінці в Instagram фото зі своєю колегою Настею Каменських.
Слід уточнити, що на цьому знімку співачка зображена в звичайному одязі і без сценічного макіяжу, з яким її звикли бачити шанувальники, повідомляє Informing.
Це фото було зроблено в одному з аеропортів в залі очікування. Виявляється, в той момент зоряний дует очікував літак, щоб відправитися в Мюнхен.
Підписники Потапа засипали Настю Каменських компліментами, заслужено зазначивши, що вона красива навіть без косметики.
Проте від уважних шанувальників не вдалося приховати, що артисти виглядають дуже втомленими і навіть «закатованими» після численних зйомок різних новорічних програм.