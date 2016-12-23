Потап показав фото Насті Каменських без макіяжу

Слід уточнити, що на цьому знімку співачка зображена в звичайному одязі і без сценічного макіяжу, з яким її звикли бачити шанувальники, повідомляє Informing.

Це фото було зроблено в одному з аеропортів в залі очікування. Виявляється, в той момент зоряний дует очікував літак, щоб відправитися в Мюнхен.

Підписники Потапа засипали Настю Каменських компліментами, заслужено зазначивши, що вона красива навіть без косметики.

Проте від уважних шанувальників не вдалося приховати, що артисти виглядають дуже втомленими і навіть «закатованими» після численних зйомок різних новорічних програм.