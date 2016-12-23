Леді Ґаґа закрутила новий роман

Нещодавно Леді Ґаґа була спіймана папараці в барі Tower на вечері з незнайомцем, повідомляє видання «Актуальные новости».

З чуток, між співачкою та її новим супутником вирує пристрасний роман. Втім, чи правдива ця інформація, невідомо, оскільки сама співачка своє особисте життя ніяк не коментує.

Стосунки між Леді Ґаґою і Тейлором Кінні тривали довгих п'ять років. Взимку 2015 року преса дізналася про заручини актора і співачки, а вже влітку 2016 року новинні ЗМІ «підірвала» звістка про розрив закоханих. Роман закінчився в один день, але в пресі досі проскакує інформація про те, що колишні кохані не проти відновити стосунки.