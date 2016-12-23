Світлана Пермякова вразила фанатів зміною іміджу

Комедійна актриса Світлана Пермякова не втомлюється радувати шанувальників своїми перетвореннями. Знаменитість помітно схудла, змінила імідж і поміняла зачіску. Через подібні метаморфози 44-річна артистка дуже помолодшала і посвіжішала, повідомляє видання «Домашний очаг».

Вона часто радує шанувальників новими фотографіями, які публікує в соціальних мережах, і регулярно розповідає про нові проекти. Підписники актриси кожен раз залишають незліченну кількість захоплених коментарів і хвалять знаменитість за силу волі. Багато хто відзначив, що Світлана в 44 роки виглядає щонайменше на 10 років молодшою. Адже їй за останній час вдалося схуднути і кардинально поміняти свій імідж.

Нещодавно вона показала фото, на якому зображена в новому образі — коротка стрижка і косий чубчик, яскравий, але не вигадливий макіяж і очі, які світяться від щастя, неймовірно змінили артистку. Підписники Світлани відзначили, що вона змінилася до невпізнання.