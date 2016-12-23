Синові Ірини Білик виповнився рік

Синові Ірини Білик виповнився рік

8 грудня минулого року співачка Ірина Білик скористалася послугою сурогатної матері, яка народила їм з чоловіком Асланом Ахмадовим сина Табріза.

Джерело: Відомості

Нещодавно хлопчикові виповнився рік, і зоряна мама трохи розповіла про іменини малюка, повідомляє Neformat.

 «25 людей було. Ми хвилювалися. Ми стригли нашого хлопчика. Він був з довгим волоссям, а тепер він уже, як справжній хлопчик, з короткою зачіскою. І в нього кілька прізвиськ: принц, фараон і Тебріз-руйнівник. Стриг тато, бо він дуже добре стриже. Він перестриг всіх дітей своїх друзів», — розповіла співачка.

 

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...