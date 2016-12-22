Джигурда опублікував особисте листування з Анісіною

Тема розлучення Джигурди з Мариною Анісінаою знову піднімається в топ, повідомляє VistaNews.

Микита опублікував особисті повідомлення, які вони писали, ще перебуваючи у шлюбі. На них Анісіна звинувачує Джигурду в слабкості його характеру і дорікає йому в тому, що домогтися успіху в житті він зміг лише з її допомогою.

Також колишнє подружжя лається з приводу своїх юристів. Джигурді не подобається зв'язок з Сергієм Жоріним. І він заявляє, що звернеться за юридичною допомогою до колишньої дружини Жоріна Каті Гордон. У свою чергу Марина Анісіна дозволила собі уїдливо висловитися на адресу Каті.

Нагадаємо, зіркова пара розлучилася в другій половині листопада. Заяву подала Марина Анісіна, посилаючись на неможливість знайти порозуміння з чоловіком. А також звинувативши його в поганому і безвідповідальному ставленні до власної родини. Сам же Микита Джигурда звинувачення відкидав і в відкритому листі звинувачував Сергія Жоріна в наклепі і бажанні зруйнувати його сім’ю. На його думку, у Жоріна є компромат на Анісіну, завдяки якому він шантажував колишню дружину.