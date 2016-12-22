Кайлі Міноуг після лікування від раку стала безплідною

Незважаючи на те, що в особистому блозі відомої австралійської співачки Кайлі Міноуг немає жодної фотографії, на якій вона б не посміхалася, життя зовсім не таке прихильне до неї, як може здатися на перший погляд, повідомляє видання Paparazzi.ru.

48-річна співачка, здавалося б, щаслива, вона не приховує, що дуже полюбила 29-річного нареченого Джошуа Сассу.

Затьмарює ці відносини лише той факт, що в пари точно ніколи не буде дітей: недавно підтвердився діагноз — Кайлі Міноуг зізналася, що після лікування від раку залишилася безплідною.

«Повірте, коли мені кажуть, що є різні можливості завести дітей, хочеться кричати. Звичайно, є можливості. І чудово. Але коли в тебе назавжди забирають щось… Здогадуюсь, що ви всі представляли: «Боже, цікаво, як буде виглядати мій малюк, хлопчик це буде або дівчинка? чи буду я бачити в них себе?» Так сумно, але я думаю про це постійно і постійно мені доводиться миритися з правдою», — зізналася Міноуг в інтерв'ю The Sun, натякаючи на те, що всиновлювати дитину вона не хотіла б. Хоча ... час покаже.

Кайлі було 36 років, коли в 2005 році у неї діагностували рак грудей. Вона пройшла променеву терапію, хіміотерапію, частково видалити груди. Рак відступив через рік, але при цьому назавжди позбавив Міноуг радості материнства.