Ігор Ніколаєв знайшов собі нову «Русалку»

Після скандалу, що розгорівся після спільного виступу Ігоря Ніколаєва та Наташі Корольової на ювілейному концерті співачки в московському Кремлі, композитор зробив заміну «Русалки».

Свій знаменитий хіт «Дельфін і Русалка» Ніколаєв тепер буде виконувати не з екс-дружиною, а з більш молодою артисткою — 26-річною Нюшею, повідомляє Informing.

Про часткову зміну акторського складу в серіалі «Дельфін і Русалка» відомий композитор сам повідомив шанувальникам за допомогою своєї сторінки в Instagram, де він представив нову виконавицю цього знаменитого хіта — Анну Шурочкіну.

Але зроблена «рокіровка» обурила багатьох підписників Ігоря Юрійовича, які стверджують, що «країна вже має улюблену Русалку».

Проте, багато інших користувачів зазначили, що не важливо, хто буде «Русалкою», головне, щоб «Дельфін» був колишнім. А деяких фоловерів новий дует навіть обрадував, адже він може дати нове життя старому хіту.

Втім, засмучуватися шанувальникам Наташі Корольової поки рано. Найімовірніше, Нюша займе місце екс-дружини Ніколаєва тільки на час одного з концертів.