Інна Чурікова зламала обидві руки

Російська актриса театру і кіно Інна Чурікова зламала руку. А з деякими відомостями, навіть обидві руки, повідомляє «ТаблоID».

Про травму зірки повідомляє «Life.ru».

«Інна Михайлівна вийшла з машини і попрямувала в фойє. Але перед самим входом в будівлю вона впала і зламала обидві руки», — розповів заступник директора театру «Ленком» Сергій Вольтер.

Водночас, за інформацією «ТАСС», Чурікова отримала перелам лише однієї руки.

«Інна Михайлівна Чурікова зламала руку і заявлений на сьогодні спектакль за участю актриси «Акватіанська левиця» замінюється на «Юнону і Авось». Погано, що вона зламала руку, але слава богу, що не обидві, як минулого разу», — повідомив журналістам директор «Ленкому» Марк Варшавер.

За його словами, актрисі надана вся необхідна медична допомога. А 26-го грудня лікарі вирішуватимуть, чи зможе вона вийти на сцену «Ленкому» 28 грудня.

73-річна Інна Чурікова отримує подібні травми не вперше.

У 2012-му році актриса також ламала руки, спіткнувшись об придверний килимок в театрі.